На акціях по всій Росії затримали понад 400 осіб

Станом на 17:00 (за київським часом) неділі в Москві затримали 376, в Петербурзі - 13, в Ростові-на-Дону в відділку перебувають 13 осіб, в Краснодарі - 10, троє в Красноярську і двоє в Пермі.

При цьому станом на 17:10 стало відомо, що всіх затриманих в відділку поліції "Замоскворіччя" відпустили без оформлення протоколів після допиту СК РФ.

За кілька днів до 5 листопада поліція затримала по всій Росії десятки прихильників руху "Артпідготовка", засновником якого є націоналіст В'ячеслав Мальцев, який перебуває в розшуку за обвинуваченням в екстремізмі. Сам він виїхав з Росії.

Раніше В.Мальцев говорив, що 5 листопада 2017 року Росії відбудеться революція. Він закликав своїх прихильників виходити на вулиці і залишатися там, поки президент РФ Володимир Путін не піде у відставку.