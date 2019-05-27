На адвокатов пленных украинских моряков прямо в российском суде спустили собаку

"Сегодня рассмотрели жалобы защитников относительно украинских моряков, которые находятся вот уже более шести месяцев в плену. Как всегда, перед началом процесса конвой настойчиво препятствовал адвокатам общаться с подзащитным и даже в ход пустили собаку породы ротвейлер, чтобы мы не смогли нормально поговорить со своими подзащитными", - написал Азаматов.

Он также рассказал, что все жалобы адвокатов суд отклонил, и украинские моряки останутся под стражей до 24 июля 2019 года.

"Собака, конечно, не виновата, она просто на службе! Все наши жалобы отклонили, и наши подзащитные останутся под стражей до 24 июля 2019 года. Конечно же, защита моряков продолжит работу по их освобождению и сделает все необходимое для возвращения их на Родину! ", - написал адвокат.

Напомним, промедление России с исполнением решения Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков может стать причиной для политического и экономического давления со стороны цивилизованного мира на РФ.