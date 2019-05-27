На адвокатів полонених українських моряків прямо в російському суді спустили собаку

"Сьогодні розглянули скарги захисників щодо українських моряків, які перебувають ось вже понад шість місяців у полоні. Як завжди, перед початком процесу конвой наполегливо перешкоджав адвокатам спілкуватися з підзахисним і навіть у хід пустили собаку породи ротвейлер, щоб ми не змогли нормально поговорити зі своїми підзахисними", — написав Азаматов.

Він також розповів, що всі скарги адвокатів суд відхилив, і українські моряки залишаться під вартою до 24 липня 2019 року.

"Собака, звісно, не винна, вона просто на службі! Всі наші скарги відхилили, і наші підзахисні залишаться під вартою до 24 липня 2019 року. Звичайно ж, захист моряків продовжить роботу щодо їх звільнення і зробить все необхідне для повернення їх на Батьківщину!", — написав адвокат.

Нагадаємо, зволікання Росії з виконанням рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків може стати причиною для політичного і економічного тиску з боку цивілізованого світу на РФ.