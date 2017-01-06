На админгранице с аннексированным Крымом пограничники задержали мужчину, который находился в розыске
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 6 января. УНН. В контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники Бердянского отряда задержали гражданина Украины, который разыскивался за грабеж, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бердянского пограничного отряда.
Так, вчера с временно оккупированного Крыма с пунктом контроля "Чонгар" в пешем порядке прибыл 46-летний гражданин Украины. При осуществлении проверочных мероприятий пограничники установили, что данный гражданин с начала 2016 года разыскивается Национальной полицией за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж".
Пограничники преступника задержали и установленным порядком передали правоохранителям.