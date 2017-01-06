На адмінмежі з анексованим Кримом прикордонники затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Так, учора з тимчасово окупованого Криму до пункту контролю “Чонгар” у пішому порядку прибув 46-річний громадянин України. Під час здійснення перевірочних заходів, прикордонники встановили, що даний громадянин з початку 2016 року розшукується Національною поліцією за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального Кодексу України “Грабіж”.

Прикордонники злочинця затримали та встановленим порядком передали правоохоронцям.