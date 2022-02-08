На 8 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 8 февраля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 8 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1632.7279 грн;
Серебро —20.5964 грн;
Платина —917.9307 грн;
Палладий — 2000.3935грн.
По сравнению с 7 февраля курс золота, платины, палладия упал, серебра вырос:
Золото — -6,418 грн;
Серебро — +0,231 грн;
Платина — -5,045 грн;
Палладий — -118,959 грн.