На 8 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Національний банк України на 8 лютого 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 8 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 632.7279 грн;
Срібло — 20.5964 грн;
Платина — 917.9307 грн;
Паладій — 2 000.3935 грн.
У порівнянні з 7 лютого курс золота, платини, паладію впав, срібла зріс:
Золото — -6,418 грн;
Срібло — +0,231 грн;
Платина — -5,045 грн;
Паладій — -118,959 грн.