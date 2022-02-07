На 7 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 7 февраля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 7 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1639.1458 грн;
Серебро —20.3656 грн;
Платина —922.9761 грн;
Палладий — 2119.3526 грн.
В сравнении с 6 февраля курс золота, серебра вырос, платины и палладия упал:
Золото— +1,518 грн;
Серебро — +0,040 грн;
Платина — -9,424 грн;
Палладий — -35,1517 грн.