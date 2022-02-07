На 7 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Національний банк України на 7 лютого 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 7 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 639.1458 грн;
Срібло — 20.3656 грн;
Платина — 922.9761 грн;
Паладій — 2 119.3526 грн.
У порівнянні з 6 лютого курс золота, срібла зріс, платини і паладію впав:
Золото — +1,518 грн;
Срібло — +0,040 грн;
Платина — -9,424 грн;
Паладій — -35,1517 грн.