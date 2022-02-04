На 4 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 4 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 4 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1637.6283 грн
Серебро — 20.3254 грн
Платина — 932.3998 грн
Палладий — 2154.5043 грн.
В сравнении с 3 февраля курс золота, палладия, платины и серебра - упал:
Золото — -9,152 грн;
Серебро — -0,521 грн;
Платина — -21,682 грн;
Палладий — -36,344 грн.