На 4 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Національний банк України на 4 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 4 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 637.6283 грн;
Срібло — 20.3254 грн;
Платина — 932.3998 грн;
Паладій — 2 154.5043 грн.
У порівнянні з 3 лютого курс золота, паладію, платини та срібла - впав:
Золото — - 9,152 грн;
Срібло — -0,521 грн;
Платина — -21,682 грн;
Паладій — - 36,344 грн.