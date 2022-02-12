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15 марта, 19:03 • 100920 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130400 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116792 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110895 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101132 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98156 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85588 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118856 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На 12 февраля установлена цена на банковские металлы

На 12 февраля установлена цена на банковские металлы

Киев • УНН

 • 20372 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 12 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро 12 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1649.9716 грн

Серебро — 20.6964 грн

Платина — 931.9063 грн

Палладий — 2035.2375 грн.

В сравнении с 11 февраля курс золота и платины вырос, а серебра и палладия - упал:

Золото — +8,453 грн;

Серебро — -0,234 грн;

Платина — +8,135 грн;

Палладий — -17,387 грн.

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