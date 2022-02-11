На 11 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 11 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 11 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1641.5189 грн
Серебро —20.9308 грн
Платина —923.7712 грн
Палладий — 2052.6247 грн.
По сравнению с 10 февраля курс золота упал, а палладия, серебра и платины вырос:
Золото — -2,574 грн;
Серебро — +0,010 грн;
Платина — +14,633 грн;
Палладий — +12,293 грн.