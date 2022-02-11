На 11 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Національний банк України на 11 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 11 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 641.5189 грн;
Срібло — 20.9308 грн;
Платина — 923.7712 грн;
Паладій — 2 052.6247 грн.
У порівнянні з 10 лютого курс золота - впав, а паладію, срібла та платини зріс:
Золото — -2,574 грн;
Срібло — +0,010 грн;
Платина — +14,633 грн;
Паладій — +12,293 грн.