Н.Фараж подразнил премьера Британии "посольским приемом" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Один из сторонников Brexit Найджел Фарадж подразнил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, устроив "посольский прием", похожий на тот, который изобразили в рекламе известных конфет, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Н.Фарадж после предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа назначить его послом Великобритании устроил "посольский прием", таким образом пошутив над отказом от этого предложения премьер-министра страны Терезы Мэй, в офисе которой отклонили "не дипломатическую позицию".
Во время приема Н.Фараж прокомментировал "политическую революцию", которая привела к выходу Великобритании из ЕС и избранию Д.Трампа президентом США.
"Для тех, кто здесь, кто не особенно доволен тем, что произошло в 2016 году, у меня для вас есть плохие новости: в следующем году будет хуже для вас", - сказал он под смех и аплодисменты гостей.