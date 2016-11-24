Н.Фараж подражнив прем’єра Британії "посольським прийомом" - ЗМІ

Н.Фараж після пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа призначити його послом Великої Британії влаштував "посольський прийом", таким чином пожартувавши над відмовою від цієї пропозиції прем’єр-міністра країни Терези Мей, в офісі якої відхилили "недипломатичну позицію".

Під час прийому Н.Фараж прокоментував "політичну революцію", яка призвела до виходу Британії з ЄС й обрання Д.Трампа президентом США.

"Для тих, хто тут, хто не особливо задоволений тим, що сталося в 2016 році, у мене для є погані новини: наступного року буде гірше для вас", – сказав він під сміх та оплески гостей.