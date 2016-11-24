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Н.Фараж подражнив прем’єра Британії "посольським прийомом" - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Один із прихильників Brexit Найджел Фараж подражнив прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей, влаштувавши "посольський прийом", схожий на той, який зобразили у рекламі відомих цукерок, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Н.Фараж подражнив прем’єра Британії "посольським прийомом" - ЗМІ

Н.Фараж після пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа призначити його послом Великої Британії влаштував "посольський прийом", таким чином пожартувавши над відмовою від цієї пропозиції прем’єр-міністра країни Терези Мей, в офісі якої відхилили "недипломатичну позицію".

Під час прийому Н.Фараж прокоментував "політичну революцію", яка призвела до виходу Британії з ЄС й обрання Д.Трампа президентом США.

"Для тих, хто тут, хто не особливо задоволений тим, що сталося в 2016 році, у мене для є погані новини: наступного року буде гірше для вас", – сказав він під сміх та оплески гостей.

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