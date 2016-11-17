МИД требует от РФ вернуть в Украину заключенных из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить практику незаконных перемещений украинских граждан с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя в РФ, немедленно перевести их на территорию Украины и направить материалы их уголовных и личных дел в Украину. Об этом говорится в обнародованном в четверг комментарии МИД Украины, передает УНН.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжающейся практикой незаконных перемещений в Российскую Федерацию тех граждан Украины, которые отбывают наказание на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополь", - говорится в комментарии.
В МИД Украины отметили, что российская сторона "продолжает игнорировать законные требования украинской стороны и грубо нарушать права граждан Украины, которые до оккупации Российской Федерацией территории АР Крым и г.Севастополь были осуждены украинскими судами и отбывали наказание на территории полуострова". В частности, осуществляется пересмотр ранее вынесенных украинскими судами приговоров в соответствии с российским Уголовно-процессуальным кодексом, а осужденные граждане Украины переводятся отбывать наказание на территорию РФ, добавили в украинском дипведомстве.
"Согласно нормам международного гуманитарного права государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное перемещение граждан оккупированного государства на территорию государства-оккупанта. Совершение государством-оккупантом таких противоправных действий влечет за собой его международно-правовую ответственность", - говорится в комментарии.
"Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить практику незаконных перемещений украинских граждан с временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь в Российскую Федерацию, немедленно перевести их на территорию Украины и направить материалы их уголовных и личных дел в Украину", - отметили в МИД Украины.