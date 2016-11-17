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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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МЗС вимагає від РФ повернути до України ув'язнених з Криму

МЗС вимагає від РФ повернути до України ув'язнених з Криму

Київ • УНН

 • 8819 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони невідкладно припинити практику незаконних переміщень українських громадян з тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя до РФ, негайно перевести їх на територію України та надіслати матеріали їх кримінальних та особових справ до України. Про це йдеться в оприлюдненому у четвер коментарі МЗС України, передає УНН.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з триваючою практикою незаконних переміщень до Російської Федерації тих громадян України, які відбувають покарання на тимчасово окупованій території АР Крим і м.Севастополь", - йдеться у коментарі.

У МЗС України зазначили, що російська сторона "продовжує ігнорувати законні вимоги української сторони і грубо порушувати права громадян України, які до окупації Російською Федерацією території АР Крим і м.Севастополь були засуджені українськими судами та відбували покарання на території півострова". Зокрема, здійснюється перегляд раніше винесених українськими судами вироків відповідно до російського Кримінально-Процесуального Кодексу, а засуджені громадяни України переводяться відбувати покарання на територію РФ, додали в українському дипвідомстві.

"Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права державі-окупанту забороняється здійснювати примусове переміщення громадян окупованої держави на територію держави-окупанта. Вчинення державою-окупантом таких протиправних дій тягне за собою її міжнародно-правову відповідальність", - сказано у коментарі.

"Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони невідкладно припинити практику незаконних переміщень українських громадян з тимчасово окупованої території АР Крим і м.Севастополь до Російської Федерації, негайно перевести їх на територію України та надіслати матеріали їх кримінальних та особових справ в Україну", - наголосили у МЗС України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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