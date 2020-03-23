МИД: отныне все украинцы прилетают только в "Борисполь" и отправляются на самоизоляцию

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100753 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104011 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106034 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104989 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113687 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100936 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105374 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106670 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131582 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130455 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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МИД: отныне все украинцы прилетают только в "Борисполь" и отправляются на самоизоляцию

МИД: отныне все украинцы прилетают только в "Борисполь" и отправляются на самоизоляцию

Киев  •  УНН

 • 10084 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. С воскресенья, 22 марта, все граждане Украины, которые возвращаются домой чартерными международными или санитарными рейсами, прилетают только в терминал В аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает МИД Украины в Telegram-канале, передает УНН.

"С 22 марта все граждане Украины, которые возвращаются домой чартерными международными или санитарными рейсами, прилетают только в терминал В аэропорта "Борисполь". В терминале работают эпидемиологи. Все пассажиры проходят необходимые контрольные процедуры и отправляются на самоизоляцию", - сообщает МИД.

Отмечается, что правительство Украины оптимизировало и сделало более эффективной борьбу с инфекцией и усилило контроль за соблюдением всех правил карантина.

Как сообщал УНН, за рубежом в начале коронавирусной эпидемии находились около 80 тысяч украинцев.

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