МЗС: відтепер всі українці прилітають виключно до "Борисполя" та відправляються на самоізоляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З неділі, 22 березня, всі громадяни України, які повертаються додому чартерними, міжнародними чи санітарними рейсами, прилітають виключно в термінал В аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє МЗС України у Telegram-каналі, передає УНН.
"З 22 березня всі громадяни України, які повертаються додому чартерними, міжнародними чи санітарними рейсами, прилітають виключно в термінал В аеропорту "Бориспіль". У терміналі працюють епідеміологи. Усі пасажири проходять необхідні контрольні процедури і відправляються на самоізоляцію", - повідомляє МЗС.
Зазначається, що уряд України оптимізував та зробив більш ефективною боротьбу з інфекцією та посилив контроль за дотриманням усіх правил карантину.
Як повідомляв УНН, за кордоном на початку коронавірусної епідемії перебували близько 80 тисяч українців.