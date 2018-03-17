МИД Великобритании отреагировал на выдворение своих дипломатов из РФ

"Наш посол в Москве только что был проинформирован российским правительством о том, что они высылают 23 дипломатов, закрывают генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и закрывают Британский Совет в Москве", - отметили в МИД страны.

Указано, что это следует за действиями, которые мы предприняли наряду с другими мерами, относительно разоблачения российской шпионской сети, действующей в Великобритании, в результате покушения на убийство двух человек в Великобритании с использованием нервно-паралитического вещества.

"В свете предыдущего поведения России мы предвидели подобный ответ, и в начале следующей недели соберется совет национальной безопасности, чтобы обсудить следующие шаги. Наш приоритет сегодня - заботиться о наших сотрудниках в России и помогать тем, кто вернется в Великобританию", - отметили в британском МИДе.

"Реакция России не меняет фактов - покушение на двух граждан на британской земле, в связи с чем нет иного вывода, кроме как того, что российское государство было виновным. Именно Россия является грубым нарушителем международного права и Конвенции о химическом оружии. У нас нет разногласий с народом России, и мы по-прежнему считаем, что не в наших национальных интересах полностью разорвать диалог между нашими странами, но бремя ответственности остается на российском государстве, которое должно ответить за свои действия и соблюдать международные обязательства", - добавили в МИД Великобритании.

Ранее МИД РФ объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломата.