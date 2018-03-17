МЗС Великої Британії відреагувало на видворення своїх дипломатів з РФ

"Наш посол у Москві щойно був проінформований російським урядом про те, що вони висилають 23 дипломатів, закривають генконсульство Великої Британії в Санкт-Петербурзі і закривають Британську Раду в Москві", - відзначили в МЗС країни.

Вказано, що це послідувало за діями, які Лондон прийняв разом з іншими заходами, щодо викриття російської шпигунської мережі, що діяла у Великій Британії, у результаті замаху на вбивство двох осіб у Британії з використанням нервово-паралітичної речовини.

"У світлі попередньої поведінки Росії ми передбачали подібну відповідь, і на початку наступного тижня збереться рада національної безпеки, щоб обговорити наступні кроки. Наш пріоритет сьогодні - піклуватися про наших співробітників в Росії і допомагати тим, хто повернеться до Великої Британії", - відзначили в британському МЗС.

"Реакція Росії не змінює фактів - замах на двох громадян на британській землі, в зв'язку з чим немає іншого висновку, окрім як того, що російська держава була винною. Саме Росія є тією, хто грубо порушує міжнародне право і Конвенцію про хімічну зброю. У нас немає розбіжностей з народом Росії, і ми як і раніше вважаємо, що не в наших національних інтересах повністю розірвати діалог між нашими країнами, але тягар відповідальності залишається на російській державі, яка має відповісти за свої дії і дотримуватися міжнародних зобов'язань", - додали в МЗС Великої Британії.

Раніше МЗС РФ оголосило персонами нон-грата і вимагає покинути Росію в тижневий термін 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.