МИД: украинцы не обращались в посольство из-за активности вулкана на Бали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Департаменте консульской службы МИД нет сообщений об украинцах, пострадавших в результате активности вулкана Агунг на острове Бали. Вместе с тем, в МИД в связи с природным катаклизмом предостерегли граждан Украины от поездок на индонезийский остров. Об этом в комментарии УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Граждане Украины в связи с извержением вулкана на острове Бали не обращались в посольство Украины в Индонезии", - сообщил В.Кирилич.
"Мы рекомендуем гражданам Украины быть осторожными во время посещения восточной части острова Бали и принять во внимание отмену многих авиарейсов, до и из Индонезии - на Бали, Ломбок", - отметил он.
Также он напомнил контакты консульства Украины в Индонезии, на которые в случае необходимости могут обращаться граждане.
"Хотел бы еще раз подчеркнуть контактные данные, горячей линии посольства Украины в Индонезии, контактный телефон консула +62 87884890918, а также электронный адрес, на который могут обращаться граждане Украины в случае необходимости", - сказал он.
Напомним, 26 ноября в Индонезии на острове Бали состоялось второе за неделю извержение вулкана Агунг, из-за которого нарушилось международное авиасообщение. Вулкану Агунг на Бали присвоили самый высокий уровень опасности.
В результате катаклизма на Бали почти 60 тысяч пассажиров внутренних и международных рейсов были заблокированы.