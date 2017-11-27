МЗС: українці не зверталися до посольства через активність вулкана на Балі

"Громадяни України у зв’язку з виверженням вулкану на острові Балі не звертались до посольства України в Індонезії", - повідомив В.Кирилич.

"Ми рекомендуємо громадянам України бути обережними під час відвідання східної частини острова Балі і взяти до уваги скасування багатьох авіарейсів, до і з Індонезії – на Балі, Ломбок", - зазначив він.

Також він нагадав контакти консульства України в Індонезії, на які в разі необхідності можуть звертатись громадяни.

"Хотів би ще раз наголосити на контактних даних, гарячій лінії посольства України в Індонезії, контактний телефон консула +62 87884890918, а також електронна адреса, на яку можуть звертатись громадяни України у разі необхідності", - сказав він.

Нагадаємо, 26 листопада в Індонезії на острові Балі відбулось друге за тиждень виверження вулкану Агунг, через яке порушилося міжнародне авіасполучення. Вулкану Агунг на Балі присвоїли найвищий рівень небезпеки.

У результаті катаклізму на Балі майже 60 тисяч пасажирів внутрішніх і міжнародних рейсів були заблоковані.