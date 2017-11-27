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МЗС: українці не зверталися до посольства через активність вулкана на Балі

МЗС: українці не зверталися до посольства через активність вулкана на Балі

Київ • УНН

 • 9660 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Департаменті консульської служби МЗС немає повідомлень про українців, що постраждали в результаті активності вулкану Агунг на острові Балі. Разом з тим, у МЗС в зв’язку з природним катаклізмом застерегли громадян України від подорожей до індонезійського острова. Про це в коментарі УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Громадяни України у зв’язку з виверженням вулкану на острові Балі не звертались до посольства України в Індонезії", - повідомив В.Кирилич.

"Ми рекомендуємо громадянам України бути обережними під час відвідання східної частини острова Балі і взяти до уваги скасування багатьох авіарейсів, до і з Індонезії – на Балі, Ломбок", - зазначив він.

Також він нагадав контакти консульства України в Індонезії, на які в разі необхідності можуть звертатись громадяни.

"Хотів би ще раз наголосити на контактних даних, гарячій лінії посольства України в Індонезії, контактний телефон консула +62 87884890918, а також електронна адреса, на яку можуть звертатись громадяни України у разі необхідності", - сказав він.

Нагадаємо, 26 листопада в Індонезії на острові Балі відбулось друге за тиждень виверження вулкану Агунг, через яке порушилося міжнародне авіасполучення. Вулкану Агунг на Балі присвоїли найвищий рівень небезпеки.

У результаті катаклізму на Балі майже 60 тисяч пасажирів внутрішніх і міжнародних рейсів були заблоковані.

 

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