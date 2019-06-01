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МИД Украины обратилось к дружественным государствам с просьбой давить на РФ в вопросе украинских моряков

МИД Украины обратилось к дружественным государствам с просьбой давить на РФ в вопросе украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 9342 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Внешнеполитическое ведомство Украины обратилось к министрам иностранных дел дружественных стран с просьбой и требованием давить на Российскую Федерацию для выполнения решения Международного трибунала ООН относительно украинских моряков, отмечает УНН со ссылкой на Twitter главы министерства Павла Климкина.

Глава МИД написал в Twitter, что: “Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге”.

Дипломат также добавил, что: “Мы должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации”.

Стоит напомнить, что Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Обнародованный документ с решением о применении в отношении РФ обеспечительные меры по делу украинских моряков насчитывает 32 страницы.

Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 июня 2019

В нем, в частности, указано, что суд “19 голосами против 1 постановляет, что Украина и Российская Федерация должны представить в суд первичную информацию, упомянутую в пункте 121, не позднее 25 июня 2019 года, и уполномочивает президента (трибунала — ред.) запрашивать дополнительные доклады и информацию, которые он считает целесообразными после этого отчета”.

Украинские Национальные Новости

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