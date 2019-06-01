МЗС України звернулося до дружніх держав з проханням тиснути на РФ у питанні українських моряків

Глава МЗС написав у Twitter, що: “Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі”.

Дипломат також додав, що: “Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації”.

Варто нагадати, що Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов’язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна. Оприлюднений документ з рішенням щодо застосування стосовно РФ тимчасових заходів у справі українських моряків нараховує 32 сторінки.

Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації.

У ньому, зокрема, вказано, що трибунал “19 голосами проти 1 постановляє, що Україна і Російська Федерація повинні представити в трибунал первинну інформацію, згадану в пункті 121, що не пізніше 25 червня 2019 року, і уповноважує президента (трибуналу — ред.) запитувати додаткові доповіді та інформацію, які він вважає доцільними після цього звіту”.