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МЗС України звернулося до дружніх держав з проханням тиснути на РФ у питанні українських моряків

МЗС України звернулося до дружніх держав з проханням тиснути на РФ у питанні українських моряків

Київ • УНН

 • 9344 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Зовнішньополітичне відомство України звернулося до міністрів закордонних справ дружніх країн із проханням та вимогою тиснути на Російську Федерацію для виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН щодо українських моряків, зазначає УНН з посиланням на Twitter очільника міністерства Павла Клімкіна.

Глава МЗС написав у Twitter, що: “Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі”.

Дипломат також додав, що: “Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації”.

Варто нагадати, що Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов’язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна. Оприлюднений документ з рішенням щодо застосування стосовно РФ тимчасових заходів у справі українських моряків нараховує 32 сторінки.

Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 червня 2019 р.

У ньому, зокрема, вказано, що трибунал “19 голосами проти 1 постановляє, що Україна і Російська Федерація повинні представити в трибунал первинну інформацію, згадану в пункті 121, що не пізніше 25 червня 2019 року, і уповноважує президента (трибуналу — ред.) запитувати додаткові доповіді та інформацію, які він вважає доцільними після цього звіту”.

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