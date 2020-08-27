МИД Украины выразил протест России из-за очередного "гуманитарного конвоя"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с незаконным перемещением на территорию Украины "гуманитарного конвоя" для населения на временно-оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"27 августа 2020 года Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. Перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".
"При этом, российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами. Учитывая такое, МИД РФ отправлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска ", - отметили в МИД.
Так, Министерство иностранных дел Украины соответствующим образом будет реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора.
Как сообщал УНН ранее, МИД Украины направило в РФ ноту протеста из-за очередного совершения Россией международно-противоправного деяния против суверенитета Украины.