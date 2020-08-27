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МЗС України висловило протест Росії через черговий “гуманітарний конвой”

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з незаконним переміщенням на територію України "гуманітарного конвою" для населення на тимчасово-окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

МЗС України висловило протест Росії через черговий “гуманітарний конвой”

"27 серпня 2020 року Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з черговим вчиненням російською стороною міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий "гуманітарний конвой" для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України. Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".

"При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами. З огляду на таке, МЗС РФ надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску", - зазначили в МЗС.

Так, Міністерство закордонних справ України відповідним чином реагуватиме на усі подальші міжнародно-протиправні діяння з боку держави-агресора.

Як повідомляв УНН раніше, МЗС України надіслало до РФ ноту протесту через чергове вчинення Росією міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України.

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