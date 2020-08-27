МЗС України висловило протест Росії через черговий “гуманітарний конвой”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з незаконним переміщенням на територію України "гуманітарного конвою" для населення на тимчасово-окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"27 серпня 2020 року Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з черговим вчиненням російською стороною міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий "гуманітарний конвой" для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України. Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".
"При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами. З огляду на таке, МЗС РФ надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску", - зазначили в МЗС.
Так, Міністерство закордонних справ України відповідним чином реагуватиме на усі подальші міжнародно-протиправні діяння з боку держави-агресора.
Як повідомляв УНН раніше, МЗС України надіслало до РФ ноту протесту через чергове вчинення Росією міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України.