Україна направила РФ ноту протесту через черговий "гумконвой" на Донбас

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КИЇВ. 30 липня. УНН. МЗС України надіслало до РФ ноту протесту через чергове вчинення Росією міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України. Про це йдеться у повідомленні МЗС, передає УНН.

“30 липня 2020 року російською стороною здійснено чергове незаконне переміщення на територію України через російські прикордонні пункти пропуску „Донецьк“ та „Матвєєв Курган“ і закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску „Ізварине“ та „Успенка“ т.зв. „гуманітарного конвою“ для жителів тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України у Донецькій та Луганській областях”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російський вантаж було вкотре переміщено на територію нашої держави з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Вони, серед іншого, передбачають супровід представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста легальних гуманітарних вантажів та їх обов’язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.

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“У цьому зв’язку, МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до Російської Федерації припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету нашої держави”, — повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС також зазначили, що що вимагають від російської сторони в подальшому, під час організації т.зв. “гуманітарних конвоїв”, запланованих на 27 серпня, 29 жовтня, 26 листопада та 17 грудня 2020 року, неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України і своїх міжнародних зобов’язань.

Як повідомляв УНН, на Донбасі попередили контрабанду старовинних нагород до Росії.

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