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19 березня, 10:24 • 117146 перегляди

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На Донбасі попередили контрабанду старовинних нагород до Росії

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КИЇВ. 30 липня. УНН. На Донбасі викрили спробу переправити культурні цінності з України в РФ. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає УНН.

"На початку липня 2020 року мешканець Луганської області намагався незаконно перемістити через митний кордон міжнародним поштовим відправленням п’ять нагород кінця XIX – початку XX століття. Задля приховування вчинення злочину предмети старовини чоловік визначив у митній декларації як сувеніри. Співробітники СБУ виявили та вилучили відзнаки під час проведення обшуку у відділенні пошти", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що предмети фалеристики, частина з яких становить культурну цінність, контрабандист переправляв російському колекціонеру.

"На даний час вказаній особі повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", – повідомили в прокуратурі.

Підозрюваному загрожує до 4,5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, в Україні викрили схему постачання військової продукції до РФ з оборонних підприємств.

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