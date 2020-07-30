На Донбассе пресекли контрабанду старинных наград в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. На Донбассе пресекли попытку переправить культурные ценности из Украины в РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"В начале июля 2020 года житель Луганской области пытался незаконно переместить через таможенную границу международным почтовым отправлением пять наград конца XIX - начала XX века. Для сокрытия совершения преступления предметы старины мужчина отметил в таможенной декларации как сувениры. Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли знаки отличия во время проведения обыска в отделении почты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предметы фалеристики, часть которых составляет культурную ценность, контрабандист переправлял российскому коллекционеру.
"В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении в законченном покушении на контрабанду (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - сообщили в прокуратуре.
Подозреваемому грозит до 4,5 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Украине разоблачили схему поставок военной продукции в РФ с оборонных предприятий.