На Донбассе пресекли контрабанду старинных наград в Россию

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 43238 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102608 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107536 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134945 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111102 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132162 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102187 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104461 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Донбассе пресекли контрабанду старинных наград в Россию

На Донбассе пресекли контрабанду старинных наград в Россию

Киев  •  УНН

 • 13392 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. На Донбассе пресекли попытку переправить культурные ценности из Украины в РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

"В начале июля 2020 года житель Луганской области пытался незаконно переместить через таможенную границу международным почтовым отправлением пять наград конца XIX - начала XX века. Для сокрытия совершения преступления предметы старины мужчина отметил в таможенной декларации как сувениры. Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли знаки отличия во время проведения обыска в отделении почты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предметы фалеристики, часть которых составляет культурную ценность, контрабандист переправлял российскому коллекционеру.

"В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении в законченном покушении на контрабанду (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемому грозит до 4,5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Украине разоблачили схему поставок военной продукции в РФ с оборонных предприятий.

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