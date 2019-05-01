МИД Украины выразил ноту протеста РФ из-за указа Путина о "паспортизации"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной шаг кремлевского режима по расширению категорий граждан Украины, которым может быть предоставлено российское гражданство в упрощенном порядке. Это является еще одним фактом грубого нарушения со стороны Российской Федерации норм международного права и государственного суверенитета Украины", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жители ОРДЛО с российскими паспортами рискуют потерять гражданство Украины
МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.
Украина оставляет за собой право на принятие эффективных мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов украинских граждан в соответствии с международным правом и законодательством Украины.
Украина продолжит активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим.
"Зарубежным дипломатическим учреждениям Украины поручено безотлагательно информировать иностранные столицы о "паспортной агрессии" Российской Федерации. Ожидаем от наших международных партнеров усиление санкций против кремлевского режима", - добавили в ведомстве.
Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД.
Напомним, вступил в силу указ президента РФ о предоставлении права на получение российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины.