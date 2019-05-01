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МЗС України висловило ноту протесту РФ через указ Путіна щодо “паспортизації”

МЗС України висловило ноту протесту РФ через указ Путіна щодо “паспортизації”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки. Відповідна нота протесту буде невідкладно вручена російському МЗС. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС України.

“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий крок кремлівського режиму щодо розширення категорій громадян України, яким може бути надане російське громадянство в спрощеному порядку. Це є ще одним фактом грубого порушення з боку Російської Федерації норм міжнародного права і державного суверенітету України”, — йдеться у повідомленні.

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МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки.

Україна залишає за собою право на вжиття ефективних заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів українських громадян відповідно до міжнародного права та законодавства України.

Україна продовжить активну роботу з міжнародними партнерами над посиленням консолідованого санкційного тиску на кремлівський режим.

“Закордонним дипломатичним установам України доручено невідкладно інформувати іноземні столиці про „паспортну агресію“ Російської Федерації. Очікуємо від наших міжнародних партнерів посилення санкцій проти кремлівського режиму”, — додали у відомстві.

Відповідна нота протесту буде невідкладно вручена російському МЗС.

Нагадаємо, вступив в силу указ президента РФ про надання права отримання російського громадянства в спрощеному порядку для окремих категорій громадян України.

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