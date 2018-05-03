МИД Украины требует от России освободить Сущенко и Семену
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украина обратилась к России с требованием прекратить давление на средства массовой информации на оккупированных территориях Украины - в Крыму и части Донбасса, а также освободить незаконно удерживаемых украинских журналистов, Романа Сущенко и Николая Семену. Об этом во Всемирный день свободы прессы, который отмечается 3 мая, написала в сети Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.
“Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, требуем от оккупационной власти прекратить подавление свободы СМИ в оккупированных Крыму и на Донбассе. Требуем от РФ освободить незаконно удерживаемых журналистов Романа Сущенко и Николая Семену, которые являются заложниками агрессии России”, - написала пресс-секретарь.
ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы “целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России, составляющих государственную тайну”. Уголовное дело в отношении журналиста возбудили по статье “шпионаж”.
27 марта суд начал рассмотрение дела по существу, заседания проходят в закрытом режиме. В начале суда Сущенко не признал вину в полном объеме.
В сентябре 2017 года суд в Симферополе назначил Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года. В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет. Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на “свободное выражение мнения”.
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кенти назвал необоснованными обвинения против журналиста Николая Семены, также отметив, что приговор, вынесенный подконтрольным Кремлю судом в Крыму, должен быть отменен, отмечает Радио Свобода.
Напомним, 28 апреля в России незаконно удерживаемого Сущенко перевели из одиночной камеры.
# WorldPressFreedomDay2018 Требуем от РФ освободить незаконно удерживаемых журналистов Р.Сущенка и М.Семену, которые являются заложниками агрессии РФ— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 3 мая 2018