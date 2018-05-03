МЗС України вимагає від Росії звільнити Сущенка і Семену

КИЇВ. 3 травня. УНН. Україна звернулася до Росії з вимогою припинити тиск на засоби інформації на окупованих територіях України – в Криму та частині Донбасу, а також звільнити незаконно утримуваних українських журналістів, Романа Сущенка та Миколу Семену. Про це у Всесвітній день свободи преси, який відзначається 3 травня, написала у мережі Twitter речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає УНН.