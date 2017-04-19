МИД Украины уточняет данные о гражданстве экипажа затонувшего в Черном море судна

“Консул в Ростове-на-Дону в оперативном контакте с Краснодарским УНС выясняет ситуацию с аварией судна в Керченском проливе”, — говорится в сообщении.

Официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УНН отметил, что данные о гражданстве членов экипажа, причин и обстоятельств аварии, а также прописки судна и его флага уточняются.

Напомним, судно с украинским затонуло в Черном море.

Российские власти сообщили, что на борту затонувшего судна было 12 членов экипажа, девять из которых — украинцы.

По данным МЧС РФ, сухогруз “Герои Арсенала”, который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области РФ в Турцию с грузом зерна.

Турецкая компания “Gunes Shipping” является оператором сухогруза “Герои Арсенала”, который затонул в Черном море.

Консул в Ростове-на-Дону в операт. контакте с Краснодарским УНС выясняет ситуацию аварии судна в Керч.протоци. pic.twitter.com/FCmHfWJiuA