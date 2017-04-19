МИД Украины уточняет данные о гражданстве экипажа затонувшего в Черном море судна
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украинский консул в Ростове-на-Дону выясняет ситуацию аварии судна в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
“Консул в Ростове-на-Дону в оперативном контакте с Краснодарским УНС выясняет ситуацию с аварией судна в Керченском проливе”, — говорится в сообщении.
Официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УНН отметил, что данные о гражданстве членов экипажа, причин и обстоятельств аварии, а также прописки судна и его флага уточняются.
Напомним, судно с украинским затонуло в Черном море.
Российские власти сообщили, что на борту затонувшего судна было 12 членов экипажа, девять из которых — украинцы.
По данным МЧС РФ, сухогруз “Герои Арсенала”, который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области РФ в Турцию с грузом зерна.
Турецкая компания “Gunes Shipping” является оператором сухогруза “Герои Арсенала”, который затонул в Черном море.
Консул в Ростове-на-Дону в операт. контакте с Краснодарским УНС выясняет ситуацию аварии судна в Керч.протоци. pic.twitter.com/FCmHfWJiuA— Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 19 апреля 2017 г.