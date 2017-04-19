МЗС України уточнює дані щодо аварії судна в Чорному морі і громадянства екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Консул у Ростові-на-Дону з'ясовує ситуацію щодо аварії судна в Чорному морі. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
“Консул у Ростові-на-Дону в оперативному контакті з Краснодарським УНС з’ясовує ситуацію щодо аварії судна в Керченській протоці”, — сказано у повідомленні.
Офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі УНН додав, що дані щодо громадянства членів екіпажу, причин та обставин аварії, а також прописки судна та його прапора уточнюються.
Нагадаємо, судно з українцями затонуло в Чорному морі.
Російська влада повідомила, що на борту затонулого судна було 12 членів екіпажу, дев'ятеро з яких - українці.
За даними МНС РФ, сухогруз "Герої Арсеналу", який зазнав аварії в ніч на середу в районі Керченської протоки, за попередньою інформацією, слідував з Азова Ростовської області РФ до Туреччини з вантажем зерна.
Турецька компанія "Gunes Shipping" є оператором сухогрузу "Герої Арсеналу", який затонув у Чорному морі.
Консул у Ростові-на-Дону в операт. контакті з Краснодарським УНС з’ясовує ситуацію щодо аварії судна в Керч.протоці. pic.twitter.com/FCmHfWJiuA— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 апреля 2017 г.