МИД Украины о приговоре Захтею: осуждаем произвол оккупанта в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины осудило приговор, который вынес подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, осудив фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея до 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Конвейер незаконных приговоров оккупанта против украинцев не останавливается. Осуждаем произвол оккупантов в оккупированном Крыму", - отметила М.Беца.
Напомним, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. руб. (около 105 тыс. грн).
10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
Другой фигурант этого дела Евгений Панов остается в СИЗО до 9 апреля 2018 года.