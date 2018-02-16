МИД Украины о приговоре Захтею: осуждаем произвол оккупанта в Крыму

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66431 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81320 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84032 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108368 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100735 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104722 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111678 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117102 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122838 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134365 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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МИД Украины о приговоре Захтею: осуждаем произвол оккупанта в Крыму

МИД Украины о приговоре Захтею: осуждаем произвол оккупанта в Крыму

Киев  •  УНН

 • 8949 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины осудило приговор, который вынес подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, осудив фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея до 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Конвейер незаконных приговоров оккупанта против украинцев не останавливается. Осуждаем произвол оккупантов в оккупированном Крыму", - отметила М.Беца.

Напомним, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. руб. (около 105 тыс. грн).

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Другой фигурант этого дела Евгений Панов остается в СИЗО до 9 апреля 2018 года.

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