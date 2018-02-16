МЗС України про вирок Захтею: засуджуємо свавілля окупанта у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України засудило вирок, який виніс підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму, засудивши фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму. Про це заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Конвеєр незаконних вироків окупанта проти українців не зупиняється. Засуджуємо свавілля окупанта в окупованому Криму", - зазначила М.Беца.
Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тис. руб. (близько 105 тис. грн).
10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами “групи диверсантів”, яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.
Інший фігурант цієї справи Євген Панов залишається в СІЗО до 9 квітня 2018 року.