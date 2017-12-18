МИД Украины возмутилось решением России вывести своих представителей из СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинская сторона расценивает решение России вывести войска из состава Совместного центра по контролю и координации как провокацию, которая подрывает минские договоренности. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.
“МИД Украины возмущено односторонним решением Российской Федерации о выводе 19 декабря 2017 года военнослужащих вооруженных сил РФ из состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК, г.Соледар, Донецкая обл.)”, — говорится в сообщении.
В МИД заявили, что расценивают такой шаг России как очередную провокацию, которая подрывает минские договоренности, и стремление снять ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии.
“Такой шаг в очередной раз свидетельствует, что Москва не оставляет попыток заставить Украину и международных партнеров начать т.н. „прямой диалог“ с боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под тотальным контролем и при полной поддержке со стороны РФ”, — отметили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что такое решение повышает безопасность риски для СММ ОБСЕ, в частности с целью навязывания Украине и ее международным партнерам неприемлемого варианта размещения миротворцев ООН на Донбассе.
“РФ, как сторона конфликта на Донбассе, несет полную ответственность за развитие ситуации безопасности и обеспечения безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ на территории, временно неподконтрольной правительству Украины”, — сказано в сообщении.
В свою очередь в МИД заявили, что украинская сторона СЦКК продолжит свою деятельность в обычном режиме.
Украина также обратилась к международным партнерам с просьбой усилить давление на Кремль во избежание шагов, которые могут привести к срыву минских договоренностей.
Как сообщал УНН, российская сторона отзовет своих представителей из Общего центра по контролю и координации 19 декабря.