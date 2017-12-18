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МЗС України обурилось рішенням Росії вивести своїх представників із СЦКК

МЗС України обурилось рішенням Росії вивести своїх представників із СЦКК

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українська сторона розцінює рішення Росії вивести своїх військових із складу Спільного центру з контролю і координації як провокацію, яка підриває мінські домовленості. Про це йдеться в заяві МЗС України, передає УНН.

“МЗС України обурене одностороннім рішенням Російської Федерації про виведення 19 грудня 2017 року військовослужбовців збройних сил РФ зі складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК, м.Соледар, Донецька обл.)”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що розцінюють такий крок Росії як чергову провокацію, яка підриває мінські домовленості, та прагнення зняти відповідальність як сторони конфлікту за наслідки збройної агресії.

“Такий крок вчергове свідчить, що Москва не полишає спроб змусити Україну та міжнародних партнерів розпочати т.зв. „прямий діалог“ з бойовиками незаконних збройних формувань, які діють на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької і Луганської областей України під тотальним контролем і за повної підтримки з боку РФ”, — наголосили у відомстві.

У МЗС наголосили, що таке рішення підвищує безпекові ризики для СММ ОБСЄ, зокрема з метою нав’язування Україні та її міжнародним партнерам неприйнятного варіанту розміщення миротворців ООН на Донбасі.

"РФ, як сторона конфлікту на Донбасі, несе повну відповідальність за розвиток безпекової ситуації і забезпечення безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ на території, тимчасово непідконтрольній уряду України", - сказано у повідомленні.

У свою чергу в МЗС заявили, що українська частина СЦКК продовжить свою діяльність у звичному режимі.

Україна також звернулась до міжнародних партнерів з проханням посилити тиск на Кремль для уникнення кроків, які можуть призвести до зриву мінських домовленостей.

Як повідомляв УНН, російська сторона відкличе своїх представників з Спільного центру з контролю і координації 19 грудня.

Українські Національні Новини

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