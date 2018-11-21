МИД Турции: Решение о приобретении Анкарой российских систем С-400 не может быть отменено

“Текущая сделка — дело решенное. Я не могу её отменить”, — цитирует агентство министра после его встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

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14 ноября агентство Anadolu со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне информировало, что США считают приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 угрозой для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, в связи с чем Вашингтон может ввести санкции против Анкары. Согласно информации источника, российские комплексы являются проблемными с точки зрения интеграции в системы НАТО.

“С-400 — это очень высокотехнологичная система, причем не только в плане ракет, но и в плане радиолокационной станции захвата цели и радиолокационной станции наведения ракеты на цель. Ценность системы кроется в её базе данных, а база данных будет составляться на территории страны-члена НАТО, на которой будут находиться средства альянса”, — заявил 7 марта в интервью группе журналистов в Вашингтоне руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел.

“Эта система невозможно продать, как автомат Калашникова. „Калашников“ может быть использован на следующий день или даже в следующий час после продажи даже неподготовленной лицом. В случае с такой системой, как С-400, должна прибыть команда российских экспертов, чтобы помочь установить её и ввести в эксплуатацию, наполнить её базу данных. И сложно себе представить, что эксперты НАТО будут находиться в России пару месяцев и наполнять базу данных, так же как сложно себе представить, что российские эксперты будут находиться в Турции и наполнять российскую систему данным НАТО”, — подчеркнул Павел.

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США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией в России С-400. Вашингтон, в частности, предупредил Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Закон CAATSA “О противодействии противникам Америки с помощью санкций” предусматривает санкции для контрагентов российского “Рособоронэкспорта” за существенные сделки. Так, по этому закону министерство финансов США уже ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу за сделки с Рособоронэкспортом. Речь идет о закупке российских истребителей Су-35 в 2017 году и зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2018 году.