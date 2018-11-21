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МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано

МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Глава зовнішньополітичного відомства Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає придбання його країною російських зенітних ракетних систем С-400 “Тріумф” “вирішеною справою”, яку не можна скасувати. Про це інформує УНН із посиланням на Reuters.

“Поточна угода — справа вирішена. Я не можу її скасувати”, — цитує агентство міністра після його зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ердоган заявив, що Туреччина не має наміру запитувати дозволу в питаннях придбання С-400

14 листопада агентство Anadolu із посиланням на високопоставлене джерело у Вашингтоні інформувало, що США вважають придбання Туреччиною російських зенітних ракетних систем С-400 загрозою для винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35, у зв’язку з чим Вашингтон може ввести санкції проти Анкари. Згідно з інформацією джерела, російські комплекси є проблемними із точки зору інтеграції у системи НАТО.

“С-400 — це надзвичайно високотехнологічна система, причому не тільки у плані ракет, а й в плані радіолокаційної станції захоплення цілі і радіолокаційної станції наведення ракети на ціль. Цінність системи криється в її базі даних, а база даних буде складатися на території країни-члена НАТО, на якій будуть знаходитися кошти альянсу”, — заявив 7 березня в інтерв’ю групі журналістів у Вашингтоні керівник Військового комітету Північноатлантичного альянсу чеський генерал Петр Павел.

“Цю систему неможливо продати, як автомат Калашникова. „Калашников“ може бути використаний на наступний день або навіть в наступну годину після продажу навіть непідготовленою особою. У випадку з такою системою, як С-400, має прибути команда російських експертів, щоб допомогти встановити її і ввести в експлуатацію, наповнити її базу даних. І складно собі уявити, що експерти НАТО будуть перебувати у Росії пару місяців і наповнювати базу даних, так само як складно собі уявити, що російські експерти будуть перебувати у Туреччині і наповнювати російську систему даними НАТО”, — підкреслив Павло.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВПС Індонезії не виключили відмову від контракту на російські винищувачі Су-35 через санкції

США роблять активні спроби не допустити покупки Туреччиною у Росії С-400. Вашингтон, зокрема, попередив Анкару, що в разі придбання у Москви цих систем озброєнь США можуть відмовити Туреччині в продажу винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35.

Закон CAATSA “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” передбачає санкції для контрагентів російського “Рособоронекспорту” за суттєві угоди. Так, за цим законом міністерство фінансів США вже ввело санкції проти департаменту підготовки військ і постачання Центральної військової ради Китаю та його керівника Лі Шанфу за угоди із Рособоронекспортом. Йдеться про закупівлю російських винищувачів Су-35 у 2017 році і зенітно-ракетних комплексів С-400 в 2018 році.

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