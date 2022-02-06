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15 марта, 19:03 • 103535 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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МИД США и Польши обсудили общие интересы и вызовы: затронули вопрос Украины

МИД США и Польши обсудили общие интересы и вызовы: затронули вопрос Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правительства США и Польши провели стратегический диалог, на котором обсудили общие интересы, угрозы и вызовы. Представители обеих стран говорили не только о сотрудничестве стран, но и о российской угрозе и ситуации в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Детали

Консультации проходили между министром иностранных дел Польши Збигневым Рау и госсекретарем США Энтони Блинкеном, также в них приняли участие межведомственные и межминистерские представители обоих правительств.

Диалог коснулся тем безопасности на восточном фланге НАТО из-за российской агрессии и территориальной целостности Украины.

"Этот стратегический диалог проводится в критический момент. Это демонстрирует силу и важность двусторонних отношений, поскольку Соединенные Штаты и Польша сосредоточены на проблемах безопасности на восточном фланге НАТО из-за российской агрессии. Американо-польское сотрудничество отвечает нашим общим целям обеспечения безопасности и поддержки демократических устремлений белорусского народа, а также цели европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении.

Также, обе стороны выразили твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и взяли на себя обязательство координировать действия для сдерживания любой дальнейшей российской агрессии.

Напомним

Ранее, американские чиновники заявили, что Россия имеет около 70% боевой мощи, которая, по их мнению, понадобится для полномасштабного вторжения в Украину, и посылает больше батальонных тактических групп к границе.

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