МЗС США та Польщі обговорили спільні інтереси та виклики: торкнулися питання України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Уряди США та Польщі провели стратегічний діалог, на якому обговорили спільні інтереси, загрози та виклики. Представники обох країн говорили не тільки про співпрацю країн, а й про російську загрозу та ситуацію в Україні. Про це пише УНН із посиланням на заяву Держдепартаменту США.
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Консультації проходили між міністром закордонних справ Польщі Збігнєвим Рау і держсекретарем США Ентоні Блінкеном, також в них взяли участь міжвідомчі і міжміністерські представники обох урядів.
Діалог торкнувся тем безпеки на східному фланзі НАТО через російську агресію та територіальної цілісності України.
"Цей стратегічний діалог проводиться у критичний момент. Це демонструє силу та важливість двосторонніх відносин, оскільки Сполучені Штати та Польща зосереджені на проблемах безпеки на східному фланзі НАТО через російську агресію. Американо-польська співпраця відповідає нашим спільним цілям забезпечення безпеки та підтримки демократичних устремлінь білоруського народу, а також мети європейської та євроатлантичної інтеграції України", - йдеться в повідомленні.
Також, обидві сторони висловили тверду відданість суверенітету та територіальній цілісності України та взяли на себе зобов'язання координувати дії для стримування будь-якої подальшої російської агресії.
Нагадаємо
Раніше, американські чиновники заявили, що Росія має близько 70% бойової потужності, яка, на їх думку, знадобиться для повномасштабного вторгнення в Україну, і посилає більше батальйонних тактичних груп до кордону.