МИД Сирии назвало условия для расследования химатакы

Так, по словам министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, расследование должно быть не политическим. К нему необходимо привлечь "многие страны", и оно должно начаться из Дамаска. Он отметил, что только при таких условиях сирийское правительство позволит проводить международное расследование.

Кроме того, министр отверг обвинения в том, что химическое оружие в Идлибе применили сирийские правительственные войска.

Также он обвинил джихадистские группировки в нежелании соблюдать перемирие в Сирии, а Турцию - в хранении "химического оружия в пригородных и жилых районах".

Напомним, в результате нападения с возможным использованием химического оружия утром во вторник погибли 72 человека. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, принадлежащих воздушным флотам РФ и Сирии. В случае подтверждения этих данных, нападение в Хан-Шейхуне станет самой смертоносной химической атакой в ​​Сирии после гибели через распыление зарина сотен гражданских под Дамаском в августе 2013 года.

Вечером во вторник, 4 апреля постоянные члены Совета безопасности ООН Великобритания, Франция и США внесли проект резолюции, которой осуждается газовая атака и предъявляется требование детального расследования.