МИД Сирии назвало условия для расследования химатакы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51099 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104882 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161430 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118819 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117940 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104787 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155005 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
МИД Сирии назвало условия для расследования химатакы

МИД Сирии назвало условия для расследования химатакы

Киев  •  УНН

 • 11667 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Сирии назвало условия для расследования под эгидой ООН "химической атаки" в северной провинции Идлиб, произошедшее ранее на этой неделе, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Так, по словам министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, расследование должно быть не политическим. К нему необходимо привлечь "многие страны", и оно должно начаться из Дамаска. Он отметил, что только при таких условиях сирийское правительство позволит проводить международное расследование.

Кроме того, министр отверг обвинения в том, что химическое оружие в Идлибе применили сирийские правительственные войска.

Также он обвинил джихадистские группировки в нежелании соблюдать перемирие в Сирии, а Турцию - в хранении "химического оружия в пригородных и жилых районах".

Напомним, в результате нападения с возможным использованием химического оружия утром во вторник погибли 72 человека. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, принадлежащих воздушным флотам РФ и Сирии. В случае подтверждения этих данных, нападение в Хан-Шейхуне станет самой смертоносной химической атакой в ​​Сирии после гибели через распыление зарина сотен гражданских под Дамаском в августе 2013 года.

Вечером во вторник, 4 апреля постоянные члены Совета безопасности ООН Великобритания, Франция и США внесли проект резолюции, которой осуждается газовая атака и предъявляется требование детального расследования.

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