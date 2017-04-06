МЗС Сирії назвало умови для розслідування хіматаки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Сирії назвало умови для розслідування під егідою ООН "хімічної атаки" у північній провінції Ідліб, що сталася раніше цього тижня, передає УНН з посиланням на ВВС.
Так, за словами міністра закордонних справ Сирії Валіда Муаллема, розслідування має бути не політичним. До нього необхідно залучити "багато країн", й воно має розпочатися із Дамаска. Він зазначив, що лише за таких умов сирійський уряд дозволить проводити міжнародне розслідування.
Крім того, міністр відкинув звинувачення у тому, що хімічну зброю в Ідлібі застосували сирійські урядові війська.
Також він звинуватив джихадистські угруповання у небажанні дотримуватися перемир'я у Сирії, а Туреччину - у зберіганні "хімічної зброї у приміських та житлових районах".
Нагадаємо, внаслідок нападу з імовірним використанням хімічної зброї зранку вівторка загинули 72 людини. За даними свідків, отруйний газ над містом розпилили російські військові літаки Су, які належать повітряним флотам РФ та Сирії. У випадку підтвердження цих даних, напад у Хан-Шейхуні стане найбільш смертоносною хімічною атакою в Сирії після загибелі через розпил зарину сотень цивільних під Дамаском у серпні 2013 року.
Увечері у вівторок постійні члени Ради безпеки ООН Велика Британія, Франція та США внесли проект резолюції, якою засуджується газова атака та ставиться вимога детального розслідування.