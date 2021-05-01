В МИД Швеции вызвали российского посла из-за санкций в отношении ученого
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. МИД Швеции в субботу, 1 мая, вызвало посла России в Стокгольме, чтобы выразить протест из-за введения Москвой запрета на въезд для восьми граждан ЕС, передает УНН со ссылкой на AFP и DW.
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Как отметил представитель шведского МИД в комментарии информагентству AFP, “в отличие от санкций ЕС (...) российские санкции — своевольные, юридически нечеткие и политически мотивированные”.
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Среди тех, кто оказался в российском санкционного списка, и руководитель лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности шведского Исследовательского института обороны Оса Скотт. В сентябре 2020 он подтвердил отравления российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом “Новичок”. Тогда правительство Германии обратился к Швеции с просьбой провести независимую проверку немецких данных об отравлении Навального и передал Стокгольма взятые у политика пробы.
По словам гендиректора института Йенса Маттсона, “совершенно неприемлемо, что Россия вводит необоснованные санкции против исследователя, который выполняет свою работу”. Маттсон заверил, что введенные санкции не повлияют на деятельность института.
Под санкциями оказался и председатель Европарламента
Напомним, 30 апреля российский МИД сообщил о введении запрета на въезд в страну для восьми граждан стран-членов ЕС. Это мероприятие принятая Москвой в ответ на введенные Советом ЕС 2 и 22 марта этого года ограничительные меры в отношении российских граждан.
Невъездными в Россию, кроме Скотта, стали и председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид Сассоли , председатель языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, вицепрезидентка Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.