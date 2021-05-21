МИД РФ заявил, что обеспокоенность Турции в отношении оккупированного Крыма "конъюнктурна" и у нее самой есть проблемы

Детали

“Нынешняя демонстративная озабоченность Турции положением крымских татар в Крыму, при том, что до 2014 года власть этой страны упорно игнорировала многочисленные претензии международных организаций к Украине в отношении реализации этнокультурных прав этого народа, лишь подтверждает конъюнктурную природу таких озабоченностей”, — сказала она.

Дипломат заявила, что, по данным “соцопросов”, проведенных оккупационной администрацией РФ, в 2020 году якобы “96% крымчан оценили межнациональные и межконфессиональные отношения как доброжелательные”.

Захарова также решила заявить, что роль турецкого государства в качестве защитника прав этнических меньшинств “очень сомнительна”. “В Турции существуют собственные нерешенные проблемы, имеющие этническую, языковую и религиозную окраску, — продолжила она. — У нас есть масса вопросов, проблем, областей, где мы можем взаимодействовать с Анкарой, прилагая совместные усилия. У нас есть опыт подобного взаимодействия, давайте его использовать и не заниматься подобными вещами”.

Контекст

В апреле в Кремле сообщили, что Россия со временем “способна убедить” Турцию в якобы правильности своей позиции по оккупации крымского полуострова. Москва также считает, что донести “то же самое до Украины вряд ли возможно”.

Ранее в этом году Кремль уже выражал уверенность в том, что Турция со временем поймет якобы “правильность позиции России” по оккупации украинского Крыма. Аннексию Крыма Россией представитель Кремля назвал тогда “темой, которая относится к категории разногласий (РФ и Турции)”.

При этом он указал, что разногласия Москвы и Анкары по оккупированному Крыму не влияют на партнерские отношения двух стран.

В декабре 2020 года Кремль заявил, что Россия продолжит “терпеливо и последовательно доводить” до Турции свою позицию о якобы принадлежности аннексированного украинского Крыма, этот вопрос остается серьезным разногласием между двумя странами.

2 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Турция приветствует инициативу Украины по созданию “Крымской платформы” — переговорной площадки по вопросам аннексированного Крыма. Ранее о создании такого формата для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова сообщили в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно заявлял, что Турция не признает аннексию Крыма Россией.

В частности это он сказал после недавней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским 10 апреля этого года.