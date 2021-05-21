МЗС РФ заявило, що стурбованість Туреччини щодо окупованого Криму "кон'юктурна" і у неї самої є проблеми

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“Нинішня демонстративна заклопотаність Туреччини становищем кримських татар в Криму, при тому, що до 2014 року влада цієї країни наполегливо ігнорувала численні претензії міжнародних організацій до України щодо реалізації етнокультурних прав цього народу, лише підтверджує кон’юнктурну природу таких тривог”, — сказала вона.

Дипломат заявила, що, за даними “соцопитувань”, проведених окупаційною адміністрацією РФ, в 2020 році нібито “96% кримчан оцінили міжнаціональні та міжконфесійні відносини як доброзичливі”.

Захарова також вирішила заявити, що роль турецької держави в якості захисника прав етнічних меншин “дуже сумнівна”. “У Туреччині існують власні невирішені проблеми, що мають етнічне, мовне та релігійне забарвлення, — продовжила вона. — У нас є маса питань, проблем, областей, де ми можемо взаємодіяти з Анкарою, докладаючи спільних зусиль. У нас є досвід подібної взаємодії, давайте його використовувати і не займатися подібними речами”.

Контекст

У квітні в Кремлі повідомили, що Росія з часом “здатна переконати” Туреччину в нібито правильності своєї позиції щодо окупації кримського півострова. Москва також вважає, що донести “те ж саме до України навряд чи можливо”.

Раніше в цьому році Кремль вже висловлював упевненість в тому, що Туреччина з часом зрозуміє нібито “правильність позиції Росії” щодо окупації українського Криму. Анексію Криму Росією представник Кремля назвав тоді “темою, яка відноситься до категорії розбіжностей (РФ і Туреччини)”.

При цьому він вказав, що розбіжності Москви і Анкари по окупованому Криму не впливають на партнерські відносини двох країн.

У грудні 2020 року Кремль заявив, що Росія продовжить “терпляче і послідовно доводити” до Туреччини свою позицію про нібито приналежність анексованого українського Криму, це питання залишається серйозною розбіжністю між двома країнами.

2 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів в Анкарі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що Туреччина вітає ініціативу України зі створення “Кримської платформи” — переговорного майданчику з питань анексованого Криму. Раніше про створення такого формату для координації міжнародних зусиль, спрямованих на повернення Криму до складу України і захист прав жителів півострова повідомили в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також неодноразово заявляв, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією.

Зокрема це він сказав після недавньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 10 квітня цього року.